Ucraina, 10 feriti in attacco russo a Sumy: un'abitazione in fiamme

Almeno 10 persone sono rimaste ferite in Ucraina, in un attacco sferrato dalla Russia durante la notte a Sumy, secondo quanto riferito lunedì dal Servizio statale di emergenza dell’Ucraina. Secondo le autorità ucraina, sono stati segnalati attacchi in tre località. Edifici residenziali, veicoli e strutture non residenziali sono stati colpiti nelle ultime offensive. Anche Kiev ha sferrato attacchi con droni sul territorio russo. Un raid con droni ucraini lunedì contro la città russa di Nizhnekamsk ha causato la morte di 12 persone e il ferimento di altre 39, secondo quanto riferito dalle autorità della regione del Tatarstan.