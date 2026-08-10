Terremoto in Colombia: i cittadini di Bogotà si riversano in strada

Un forte terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia, con epicentro a San José del Palmar, nel dipartimento di Chocó, a una profondità di 96 chilometri. La scossa è stata avvertita anche nel vicino Ecuador. L’Autorità marittima colombiana ha escluso il rischio di tsunami sulla costa pacifica. Nel dipartimento di Chocó si registrano però gravi danni agli edifici: una persona è morta, dieci sono rimaste ferite e tre risultano disperse. La governatrice ha riferito di danni anche nella capitale Quibdó. A Bogotá, dove la popolazione ha lasciato abitazioni ed edifici, invece, il sindaco Carlos Fernando Galán ha escluso per ora danni gravi, pur segnalando alcune crepe negli edifici. Vigili del fuoco e squadre specializzate stanno effettuando le verifiche.