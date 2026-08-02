Grecia, a Porto Germeno i vigili del fuoco alle prese con gli incendi boschivi

Domenica i vigili del fuoco in Grecia hanno combattuto gli incendi boschivi nella località costiera di Porto Germeno. Venti di burrasca spingevano le fiamme sempre più all’interno dell’Attica occidentale, la regione amministrativa che comprende la capitale, Atene, minacciando villaggi e un distretto industriale alle porte della città di Megara, mentre violente raffiche impedivano agli aerei antincendio di prelevare acqua dal mare. Sono stati dispiegati quasi 500 vigili del fuoco e 23 velivoli, ma i venti di burrasca hanno alimentato l’incendio ostacolando al contempo le operazioni di soccorso. I venti hanno spinto le fiamme attraverso la foresta secca e hanno reso impossibile per alcuni velivoli scendere in mare per prelevare acqua.

L’incendio è divampato venerdì nei pressi di Agios Vasileios prima di propagarsi verso Porto Germeno e nelle montagne boscose a ovest di Atene. Venerdì i vigili del fuoco hanno evacuato via mare 254 persone da Agios Vasileios e sabato altre 12 da Porto Germeno: una via di fuga di ultima istanza nelle comunità costiere, dove il fuoco e il fumo possono tagliare fuori le poche strade disponibili. Sabato il meteorologo specializzato in incendi boschivi Theodore Giannaros ha stimato che l’incendio avesse interessato un’area compresa tra i 40 e i 50 chilometri quadrati (da 15 a 19 miglia quadrate), sebbene le autorità non avessero ancora fornito una cifra ufficiale.