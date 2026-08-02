Incendi in Grecia, nuove evacuazioni nell'Attica

Le autorità greche hanno disposto domenica tre nuovi ordini di evacuazione mentre gli incendi continuano a propagarsi nella regione dell’Attica, raggiungendo un’area occidentale che comprende anche la periferia di Atene. Le fiamme minacciano abitazioni e una zona industriale nei pressi di Megara, dove sono stati mobilitati quasi 500 vigili del fuoco. Le raffiche di vento stanno però rendendo difficili le operazioni dei mezzi aerei antincendio. I residenti dei villaggi di Kandili, Agia Skepi e Toutouli sono stati invitati a lasciare le proprie case.