Russia: droni ucraini su San Pietroburgo, magazzino in fiamme e 3 feriti

Un attacco di drone ha provocato un incendio in un magazzino della Wildberries nel villaggio di Novosaratovka, nel distretto di Vsevolozhsk, a nord est di San Pietroburgo, in Russia. Tre persone sono rimaste ferite e stanno ricevendo assistenza medica, secondo quanto dichiarato dal governatore della regione di Leningrado, Alexander Drozdenko.

“A seguito dell’attacco di un drone, è scoppiato un incendio in un magazzino della Wildberries nel villaggio di Novosaratovka, nel distretto di Vsevolozhsk. Tre persone sono rimaste ferite in modo non grave e sono attualmente ricoverate in ospedale”, ha scritto