Iran, Aragchi: "Non abbiamo paura delle minacce Usa"

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi afferma che non sono necessari ulteriori mediatori per contribuire a porre fine al conflitto, sottolineando come gli Stati Uniti debbano cambiare la propria posizione. Aragchi ha spiegato che Teheran non “cederà alle pressioni”, soprattutto per quanto riguarda la questione dello Stretto di Hormuz. “La Repubblica Islamica dell’Iran ha dimostrato di non temere le minacce”, le sue parole .”Fino a nuovo avviso, da questo momento in poi, qualsiasi danno arrecato a navi, carichi o beni a essi correlati sarà risarcito utilizzando fondi iraniani in possesso e sotto il controllo degli Stati Uniti”, aveva detto in precedenza venerdì il presidente statunitense Donald Trump.