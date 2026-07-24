Gaza, i palestinesi tornano nelle loro case distrutte dopo l'attacco aereo israeliano

Venerdì mattina i palestinesi sono tornati nelle loro case, ormai ridotte in macerie nel centro della Striscia di Gaza, dopo l’attacco aereo israeliano durante la notte. I residenti di diverse aree di Gaza City e del centro della Striscia avevano ricevuto l’ordine di evacuare e lasciare le proprie abitazioni. Hanno avuto a disposizione circa dieci minuti per mettersi in salvo. Una volta tornati nell’area devastata, i palestinesi hanno iniziato a scavare tra le macerie nel tentativo di recuperare quel poco che era rimasto dei loro beni.