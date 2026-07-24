Australia, parto eccezionale: nascono quattro gemelle monozigote concepite spontaneamente

Una donna in Australia ha dato alla luce quattro gemelle monozigote, un evento che i ginecologi hanno definito incredibilmente raro. Jenitar Sau Na’amoana, 34 anni, che aveva già quattro figli, ha partorito le bambine la scorsa settimana al Royal Brisbane and Women’s Hospital, nello Stato del Queensland.

“Non credo che sia mai successo in Australia, tanto meno che si sia trattato di un concepimento spontaneo. Quindi sì, eravamo davvero felicissimi”, ha dichiarato in un’intervista all’Australian Broadcasting Corporation la dottoressa Alexa Bendall, specialista in medicina materno-fetale che ha seguito Na’amoana. Le bambine sono state concepite naturalmente e derivano da un unico ovulo fecondato che si è diviso in quattro, “un evento davvero incredibile”, ha spiegato Bendall.

Secondo gli esperti, la probabilità di concepire naturalmente quattro gemelli è di appena una su 700.000; nella maggior parte dei casi, infatti, queste gravidanze sono il risultato dell’assistenza di tecnologie mediche per la fertilità. La donna ha partorito le bambine con un taglio cesareo il 14 luglio. Le neonate stanno bene e si trovano nel reparto di terapia intensiva neonatale. I loro nomi sono Emily, Harriet, Catherine e Alexa, quest’ultima in onore della dottoressa Bendall.