New York: veterano di 105 anni festeggia compleanno lanciandosi con il paracadute

Un veterano della Marina di 105 anni residente a Barre, nello Stato di New York, ha esaudito uno dei suoi desideri, lanciandosi con il paracadute da un aereo. Spurgeon “Butch” Carlson ha effettuato un lancio in tandem con un istruttore domenica pomeriggio nell’ambito dei festeggiamenti per il suo compleanno, alla presenza di familiari, amici e membri della comunità riuniti per assistere a questo salto storico. Secondo il Guinness World Records, la persona più anziana ad aver effettuato un lancio con il paracadute aveva 106 anni.