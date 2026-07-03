Venezuela, il capo della polizia di La Guaira vivo sotto le macerie

Il vice ammiraglio Gustavo Romero Matamoros, capo della polizia di La Guaira, epicentro dei terremoti in Venezuela, è vivo e si trova sotto le macerie dell’edificio Oasis Beach, situato nel settore Playa Grande di Catia La Mar. La notizia è stata diffusa dalla giornalista Aymara Lorenzo sul suo account Instagram e ripresa dai media locali. Secondo quanto riportato dalle squadre di ricerca e soccorso, si ritiene che il poliziotto sia intrappolato sotto le macerie dell’edificio insieme ad altre 20 persone, di cui non si sanno le condizioni. Il 26 giugno, due giorni dopo i terremoti, Romero era riuscito a inviare un messaggio confermando che lui e altre 20 persone erano ancora vive. Le squadre di soccorso stanno intensificando le ricerche.

Il terremoto in Venezuela ha causato 2.645 morti, 12.666 feriti e 6.462 superstiti. È il bilancio ufficiale diffuso dal ministero della Comunicazione e dell’Informazione. Le autorità riferiscono anche di 86.117 famiglie assistite e 15.050 persone che sono rimaste senza casa. Il sisma ha causato danni strutturali a 885 edifici e il crollo totale di 189 di essi. Migliaia di persone risultano ancora disperse. L’operazione ha mobilitato 29.567 soldati e ha visto la partecipazione di 3.305 soccorritori internazionali, oltre a 25.846 volontari registrati. In totale, 20.909 pazienti hanno ricevuto cure mediche da quando è scattata l’emergenza.