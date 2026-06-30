Attentato nel Principato di Monaco, grave oligarca ucraino: il luogo dell'attacco

Attentato lunedì sera nel Principato di Monaco. Feriti gravemente l’oligarca ucraino Vadim Ermolaev e la moglie. Colpito anche il figlio 13enne della coppia. I tre si trovavano in un edificio residenziale, scosso da una violenta esplosione. Le autorità francesi e monegasche stanno cercando l’autore dell’attacco, il cui movente è oggetto di indagine. “Un atto odioso”, ha detto in un comunicato il principe Alberto II di Monaco, commentando l’accaduto. Vadim Ermolaev, residente a Monaco, è stato soggetto a sanzioni nel 2023 per i suoi legami con la Russia.