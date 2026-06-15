Accordo Iran-Usa, Netanyahu: "Con Trump rapporto da partner"

Benjamin Netanyahu ha respinto le ricostruzioni secondo cui Israele o gli Stati Uniti sarebbero condizionati dalle decisioni dell’altro alleato. Commentando il rapporto con Donald Trump, il premier israeliano ha affermato che tra i due esiste una collaborazione basata sul confronto e sul rispetto reciproco. “Negli Stati Uniti dicono che Trump fa tutto ciò che gli chiedo, mentre in Israele sostengono il contrario. Non è vero né l’uno né l’altro“, ha dichiarato. Netanyahu ha spiegato che tra partner strategici possono esserci accordi ma anche divergenze, definendo il rapporto con il presidente americano quello di “partner che si conoscono bene” e che continuano a coordinarsi sui principali dossier regionali.