Iran, media: “L’accordo sarà firmato a distanza, l’incontro a Ginevra rinviato” – La diretta

L’accordo sarà firmato a distanza. L’incontro a Ginevra è stato rinviato

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiamato giovedì sera il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu “per comunicargli una notizia che questi non voleva sentire: prevedeva di firmare un accordo con l’Iran nel giro di pochi giorni. ‘Questo è l’accordo. È un ottimo accordo, ed è ora di porre fine a questa guerra’, ha detto Trump a Bibi, secondo quanto riferito da un alto funzionario statunitense”. È quanto scrive in un post sui social il giornalista di Axios Barak Ravid.

On Thursday evening, President Trump called Benjamin Netanyahu with news he did not want to hear: He expected to sign a deal with Iran within days. "This is the deal. It's a great deal, and it's time to end this war," Trump told Bibi, according to a senior U.S. official https://t.co/2A3NGT1alB — Barak Ravid (@BarakRavid) June 12, 2026