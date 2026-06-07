Iran, Araghchi riceve il ministro degli Esteri pakistano

Il ministro degli Interni pakistano Mohsin Naqvi ha incontrato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi a Teheran. Naqvi è a Teheran per consegnare un messaggio al leader supremo iraniano, l’Ayatollah Mojtaba Khamenei, da parte del capo dell’esercito pakistano, il feldmaresciallo Asim Munir, secondo l’agenzia di stampa statale iraniana Irna. Il Pakistan sta lavorando con i Paesi della regione per ridurre le tensioni e riaprire lo Stretto di Hormuz. L’esercito americano ha dichiarato di aver abbattuto domenica due droni iraniani sullo Stretto di Hormuz.