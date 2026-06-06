Home > Esteri > Iran, attacco Usa su postazioni a Goruk e Qeshm. Trump: “Non c’è accordo perché leader di Teheran sono orgogliosi” – La diretta

Continuano gli attacchi degli Stati Uniti sull’Iran. Nella notte i militari di Washington hanno colpito le postazioni radar di sorveglianza costiera iraniane a Goruk e sull’isola di Qeshm “per difendersi da ulteriori attacchi”. Nel frattempo Teheran lancia nuovi missili verso Kuwait e Bahrein, mentre dalla Casa Bianca Donald Trump torna a far sentire la propria voce e accusa: “I leader iraniani non hanno ancora chiuso l’accordo perché sono forti e orgogliosi”.