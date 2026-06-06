Iran, attacco Usa su postazioni a Goruk e Qeshm. Trump: “Non c’è accordo perché leader di Teheran sono orgogliosi” – La diretta

Continuano gli attacchi degli Stati Uniti sull’Iran. Nella notte i militari di Washington hanno colpito le postazioni radar di sorveglianza costiera iraniane a Goruk e sull’isola di Qeshm “per difendersi da ulteriori attacchi”. Nel frattempo Teheran lancia nuovi missili verso Kuwait e Bahrein, mentre dalla Casa Bianca Donald Trump torna a far sentire la propria voce e accusa: “I leader iraniani non hanno ancora chiuso l’accordo perché sono forti e orgogliosi”.
Un palestinese è stato ucciso questa mattina in un raid delle forze israeliane su una tendopoli a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riporta l’agenzia Wafa. Secondo fonti mediche l’uomo, Muhand Othman Farawna, avrebbe dovuto sposarsi nel pomeriggio.
Le Forze di Difesa Israeliane hanno invitato gli abitanti di cinque località del Libano meridionale a evacuare immediatamente in vista delle operazioni militari contro Hezbollah. Agli abitanti di Aaramta, Machghara, Kafr Houna, Sejoud e Ansariyeh è stato ordinato di evacuare a nord del fiume Zahrani.Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) sono “costrette ad agire con la forza” nella zona “alla luce della presenza del gruppo terroristico Hezbollah, in violazione dell’accordo di cessate il fuoco”, ha affermato il colonnello Avichay Adraee, portavoce arabo dell’esercito israeliano.
Il Bahrein ha condannato il lancio, avvenuto nelle prime ore di sabato, di sette missili balistici da parte dell’Iran verso il suo territorio e quello del Kuwait, definendolo “una flagrante violazione della sovranità e una minaccia alla sicurezza del Golfo”. Il Bahrein ha aggiunto che la sua pazienza “non implica debolezza” e che la difesa della sua sovranità rappresenta “una linea rossa”, impegnandosi ad adottare tutte le misure legittime per proteggere la sua sicurezza.
L’esercito libanese in un post sui social ha reso noto che “diversi soldati tra cui un ufficiale” sono stati uccisi in un “brutale attacco aereo israeliano che ha preso di mira un veicolo militare sulla strada fra Al-Khaldiyeh e Nabatieh nel sud del Paese.
L’accordo di pace tra Stati Uniti e Iran dipende dall’accordo dell’amministrazione Trump di sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati. E’ quanto spiegato alla Cnn da Mohsen Rezaei, consigliere militare della Guida Suprema Ayatollah Mojtaba Khamenei. Il funzionario ha aggiunto che “la palla è nel campo di Trump” avvertendo che gli Stati Uniti si troverebbero in un “corridoio oscuro” qualora riprendessero i combattimenti. “Se lui (il presidente Donald Trump) vuole raggiungere un accordo con l’Iran, questi 24 miliardi di dollari sono una prova di fiducia che vogliamo avere – ha affermato – questi sono i nostri soldi, non i soldi dell’America”.
“Salvi il Libano dal suo vero nemico, signor Presidente”. Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, rivolgendosi al presidente di Beirut, Joseph Aoun. “A giudicare dalle dichiarazioni del signor Aoun, si potrebbe pensare che sia l’Iran ad aver occupato un quinto del Libano, a aver costretto all’esodo un quarto della popolazione libanese e a bombardare quotidianamente il suo Paese”, ha scritto Araghchi facendo riferimento a Israele. “Se il Libano fosse stato una merce di scambio per l’Iran, avremmo raggiunto un accordo molto tempo fa”, ha concluso facendo riferimento alle trattative in corso con gli Stati Uniti.
In Iran “la maggior parte delle fabbriche di droni è stata distrutta, la maggior parte delle rampe di lancio è stata distrutta e la maggior parte delle aree di produzione di missili è stata distrutta. Ma hanno ancora capacità produttive. Hanno alcuni missili. Direi che in termini percentuali, forse il 21-22%”. Lo ha affermato il presidente americano, Donald Trump, in un’intervista a Nbc News.
I leader iraniani non hanno ancora chiuso l’accordo con gli Stati Uniti perché sono “forti e orgogliosi”. Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump in un’intervista a Nbc News. “Non hanno scelta – ha aggiunto – ci vuole un po’ di tempo”.
L’Iran, in risposta al raid americano sul alcune postazioni radar nei pressi dello Stretto di Hormuz, ha lanciato sette missili verso il Kuwait e il Bahrein. Lo ha reso noto il Centcom. “Le prime valutazioni indicano che sei dei missili lanciati dall’Iran sono stati intercettati e un settimo non ha raggiunto il bersaglio previsto. Al momento non si segnalano danni al personale statunitense e le affermazioni iraniane di aver danneggiato il quartier generale della Quinta Flotta statunitense in Bahrein sono false”, viene spiegato.
Nella notte le forze armate americane hanno abbattuto quattro droni d’attacco iraniani diretti verso lo Stretto di Hormuz che “rappresentavano una minaccia immediata per il traffico marittimo regionale”. Lo ha reso noto il Centcom. Le forze statunitensi “hanno successivamente colpito le postazioni radar di sorveglianza costiera iraniane a Goruk e sull’isola di Qeshm per difendersi da ulteriori attacchi”. Le forze americane – viene spiegato – “rimangono vigili e pronte a rispondere a un’ingiustificata aggressione iraniana per autodifesa”.