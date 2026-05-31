Messico, inaugurato un memoriale per i giornalisti uccisi e scomparsi

(LaPresse) – È stato inaugurato sabato a Città del Messico un memoriale dedicato ai giornalisti uccisi e scomparsi nel Paese. All’evento hanno partecipato reporter, attivisti per la libertà di stampa e familiari delle vittime. L’installazione conserva la memoria di almeno 200 giornalisti assassinati e circa 35 ancora dispersi dal 2000. Il monumento si inserisce nella rete dei “anti-monumenti” cittadini, creati per mantenere alta l’attenzione sui casi irrisolti. Sulla struttura compaiono i nomi di giornalisti divenuti simbolo dei rischi affrontati dalla stampa messicana.