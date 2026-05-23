Stephen Hawking, in alcuni diari le preoccupazioni del padre: “Non studia molto”

Anche uno scienziato del calibro di Stephen Hawking dava preoccupazioni ai genitori ai tempi della scuola. Secondo quanto emerge da alcuni diari, il padre di Stephen Hawking, Frank Hawking, era preoccupato e si lamentava che il figlio, durante i suo anni universitari “passasse il tempo in casa senza prendere l’iniziativa e non studiasse molto“. Questi diari inediti sono stati scritti in parte in codice e visionati dal Guardian.

La biografia ‘Hawking’

Questi documenti sono inseriti in una biografia dell’astrofisico scritta da Graham Farmelo, dal titolo ‘Hawking’ e in uscita a settembre. Frank ha tenuto un diario per oltre 60 anni, scrivendo numerose annotazioni in un codice segreto che Farmelo è riuscito a decifrare, traducendo così più di 200mila parole relative all’infanzia di suo figlio, alla sua malattia, ai suoi due matrimoni e alla sua carriera di fisico di fama mondiale. “Isobel (la madre di Stephen, ndr) dice che lui ha un complesso di inferiorità nei miei confronti (cosa di cui non ha alcun bisogno) e che ha perso fiducia nella fisica a Oxford, pensando che sia inferiore alle discipline umanistiche. Sarebbe un vero peccato, se così fosse”, si legge in un passaggio del diario, “alla sua età io avevo una forte ambizione di fare carriera e se solo avessi avuto anche solo la metà dei suoi vantaggi, avrei fatto molto meglio”. Dai diari emerge che Frank faticava ad accettare il peggioramento delle condizioni di salute del figlio. Nel 1967 scrisse: “Trovo che sia un’esperienza lenta e orribile con [Stephen]. Tutto è così terribilmente lento e prolungato. E il suo modo di parlare è così lento e difficile da capire che conversare con lui è molto complicato. Mi dispiace molto per lui e farò tutto il possibile. Ma non mi piace stare con lui”.