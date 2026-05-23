Iran, Trump valuta diverse opzioni militari per riprendere la guerra

Il presidente Usa Donald Trump ha incontrato i massimi funzionari della sicurezza nazionale statunitense per valutare le possibili vie da seguire nella guerra con l’Iran. E’ quanto riporta la Cnn. La riunione alla Casa Bianca, che si è svolta mentre la diplomazia procede a rilento nel tentativo di raggiungere un accordo per porre fine alla guerra, si è conclusa senza una decisione su cosa accadrà in futuro. Trump, riporta sempre la Cnn, ha ricevuto diverse opzioni per la ripresa delle operazioni militari.
“Un tempo co-pilota contro l’Iran, Netanyahu è ora un semplice passeggero”. Lo scrive il New York Times (Nyt), che sottolinea che “pur essendo stato un alleato nella guerra, Israele è stato in gran parte escluso dai colloqui di pace”. Il giornale parla di “battuta d’arresto umiliante” per il premier israeliano.
“La guerra in Iran e le tensioni nello Stretto di Hormuz rischiano di trasformarsi in una nuova tassa occulta sulle piccole imprese italiane. Non solo grandi industrie energivore o trasporti internazionali: a essere colpite sono soprattutto le attività di prossimità, quelle che ogni giorno entrano nelle case degli italiani, consegnano prodotti, effettuano manutenzioni, assistenza tecnica e servizi locali. “È quanto emerge da una analisi della CNA sugli effetti del rincaro di petrolio, carburanti ed energia sulle micro e piccole imprese. Secondo le stime della Confederazione, “lÆaumento medio del gasolio può arrivare a quasi 1.000 euro lÆanno per un artigiano con un furgone; circa 1.900 euro annui per una microimpresa con due furgoni; quasi 2.900 euro annui per una microimpresa con tre furgoni; oltre 1.600 euro lÆanno per un NCC; circa 2.000 euro lÆanno per un taxi; oltre 10mila euro annui per una piccola impresa del trasporto merci. Un extra costo che oscilla tra i 3 e i 4 miliardi lÆanno”. ôLa crisi del Golfo – sottolinea il Presidente della CNA Dario Costantini – è entrata direttamente nei prezzi quotidiani: dalla manutenzione della caldaia alla consegna del pane, dallÆassistenza tecnica ai piccoli cantieri. LÆimpatto riguarda migliaia di attività che non possono ridurre gli spostamenti perché il lavoro coincide con la mobilitàö. “Un impiantista percorre mediamente 25-30mila chilometri lÆanno; un tecnico manutentore effettua anche 5-6 interventi al giorno; panifici, lavanderie, gelaterie e laboratori artigiani devono sostenere contemporaneamente lÆaumento dei costi energetici e delle consegne. Per un furgone artigiano che percorre 30mila chilometri lÆanno, con un consumo medio di 11 chilometri al litro, il rincaro del gasolio determina un aggravio di circa 955 euro annui. Per unÆattività con tre mezzi, il conto sale a quasi 2.900 euro, una cifra che può equivalere a una mensilità di affitto del laboratorio o di un piccolo capannone”, spiega la Cna.
“Giovanni Falcone e coloro che sono caduti insieme con lui sono il simbolo di una umanità che pensa agli altri prima che al proprio interesse, una umanità che ha il coraggio di scegliere il bene contro il male, una umanità che concepisce il rispetto delle regole come fondamento di un’autentica convivenza civile. La lotta contro la mafia passa da questo straordinario insegnamento. E va coltivato nelle scuole, presidio di legalità”.
Così il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara
“I popoli umiliati e impotenti prima o poi si vendicano. È chiaro che gli Stati Uniti hanno la necessità di finire la guerra ed è la stessa necessità che ha anche l’Iran. Il conflitto ha fatto di Israele una super potenza, ma non dimentichiamoci che attorno ha Paesi arabi. C’è un odio che porterà conseguenze pesanti, molto pesanti”. Lo ha detto Romano Prodi intervenendo al Festival dell’economia di Trento, organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing.
“Stiamo parlando in un tema serio e critico, in parte sottovalutato dai mercati finanziari e dal dibattito pubblico. Dallo Stretto di Hormuz passa il 20 per cento della produzione del gas e petrolio mondiale, tant’è che la chiusura ha portato a un aumento del 50 per cento dei prezzi del gas e del petrolio. Per le aziende che consumano molta energia la cosa si traduce in aumenti di costi importanti. Abbiamo un problema di prezzo altissimo e questo impatta il conto economico. Le aziende hanno per ora retto, ma bisogna capire che c’è un limite, anche perché l’economia non è particolarmente forte”. Lo ha detto Emma Marcegaglia, presidente e amministratrice delegata di Marcegaglia Holding, intervenendo a un panel del Festival dell’economia di Trento.
Il presidente Usa, Donald Trump, non ha escluso la possibilità di attacchi contro l’Iran qualora i colloqui non dovessero portare a un accordo favorevole, ma non ha preso alcuna decisione formale e ha detto ai suoi collaboratori di voler concedere più tempo al processo diplomatico. Lo riporta il Wall Street Journal (Wsj), citando alcuni funzionari Usa. Nella mattinata locale di venerdì Trump ha ospitato una riunione dei massimi funzionari della sicurezza nazionale per discutere le prossime mosse sull’Iran. Secondo funzionari mediorientali citati dal Wsj eventuali nuovi attacchi Usa e israeliani contro l’Iran potrebbero verificarsi nel giro di pochi giorni in assenza di una svolta diplomatica.
L’emittente Cbs cita fonti ben informate secondo cui l’amministrazione Trump starebbe preparando un nuovo round di attacchi militari contro l’Iran ma precisa che, al pomeriggio locale di venerdì, ancora non era stata presa una decisione definitiva. Cbs ricorda che il presidente Usa, Donald Trump, ha fatto sapere in un post su Truth che non andrà al matrimonio del figlio nel fine settimana e ha motivato la decisione parlando di “circostanze legate al governo”. Trump aveva di trascorrere il weekend del Memorial Day nella sua tenuta da golf in New Jersey, ma tornerà alla Casa Bianca. Secondo Cbs, alcuni membri delle forze armate e della comunità di intelligence Usa hanno annullato i propri programmi per il weekend del Memorial Day in previsione di possibili attacchi.
L’Iran accusa gli Stati Uniti di fare “richieste eccessive” nei negoziati. L’agenzia di stampa iraniana Tasnim, legata ai Pasdaran, riporta che, in un colloquio telefonico avuto con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran è impegnato nell’attuale processo diplomatico “con serietà e senso di responsabilità” ma che “la storia degli Stati Uniti caratterizzata dal mancato rispetto degli impegni, dai ripetuti tradimenti della diplomazia, dall’aggressione militare contro l’Iran, da posizioni contraddittorie e richieste eccessive compromette i colloqui mediati dal Pakistan”. “L’Iran, nonostante i suoi forti sospetti nei confronti di Washington, si impegna nel percorso diplomatico con la massima serietà e responsabilità alla ricerca di un risultato ragionevole e giusto”, ha detto Araghchi a Guterres. Nella telefonata – riferisce ancora Tasnim – sono state discussi gli ultimi sviluppi nella regione e quelli legati alla diplomazia fra Iran e Usa, mediata dal Pakistan, e c’è stato uno scambio di opinioni.
“I colloqui e le consultazioni sulle questioni controverse sono ancora in corso e non è stato ancora raggiunto alcun risultato definitivo”. È quanto ha dichiarato una fonte vicina alla squadra negoziale di Teheran all’agenzia di stampa iraniana Tasnim, legata ai Pasdaran, riferendosi ai negoziati in corso fra Iran e Usa per raggiungere un accordo ed evitare la ripresa del conflitto. Secondo la fonte, “su alcuni punti sono stati compiuti progressi rispetto al passato, ma finché non si giungerà a una conclusione su tutte le questioni controverse, non ci sarà alcun accordo”. Secondo Tasnim, il mediatore pakistano sta ancora facendo da tramite per uno scambio su diversi temi. La fonte citata da Tasnim aggiunge che “l’attenzione al momento è concentrata sulla questione della fine della guerra e, finché questa questione non sarà definita, nessun altro tema sarà oggetto di negoziazione”. Tasnim conclude che la fonte ben informata ha sottolineato che i testi che alcune fonti occidentali hanno pubblicato sui dettagli dell’accordo non sarebbero accurati.
“Le forze armate dell’Iran hanno preparato nuovi scenari per ogni potenziale follia nemica”. È quanto scrive l’agenzia di stampa iraniana Tasnim, legata ai Pasdaran, citando una fonte militare iraniana. “Se il nemico commetterà una follia, assisterà alla ‘Terza edizione della guerra iraniana’, che si concretizzerà sia nel campo delle nuove attrezzature che in quello dei nuovi obiettivi, nonché in quello della strategia bellica”, riporta Tasnim.
Il capo dell’esercito del Pakistan, il federmaresciallo Asim Munir, ha avuto lunghi colloqui con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi a Teheran, mentre si intensificano gli sforzi diplomatici per impedire un’ulteriore escalation nella regione. Lo riferisce l’agenzia di stampa di Stato iraniana Irna, precisando che l’incontro ha avuto luogo venerdì e si è protratto fino a tarda notte. Fra i due “c’è stato uno scambio di opinioni sugli ultimi sforzi diplomatici e sulle iniziative volte a prevenire l’escalation e a porre fine alla guerra di Usa e Israele contro l’Iran, nonché sui modi per rafforzare la pace, la stabilità e la sicurezza in Asia occidentale”, scrive Irna.