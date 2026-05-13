Cisgiordania, Israele demolisce 50 negozi palestinesi a al-Eizariya

In Cisgiordania, bulldozer israeliani hanno abbattuto questa settimana circa 50 negozi a al-Eizariya, a sud-est di Gerusalemme, nell’ambito di un progetto stradale collegato a insediamenti. La demolizione è avvenuta nonostante appelli legali e ricorsi fino alla Corte Suprema, con le autorità israeliane che sostengono che le strutture erano abusive e avvertimenti erano stati dati da anni. Secondo l’Autorità Palestinese, l’operazione serve a costruire una strada sotterranea che devierà il traffico palestinese sotto una principale arteria israeliana.