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martedì 12 maggio 2026

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Libano, il leader di Hezbollah: "Stop ai colloqui diretti con Israele"

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Il leader di Hezbollah Naim Kassem chiede al governo del Libano di ritirarsi dai colloqui diretti con Israele previsti nei prossimi giorni a Washington. In una lettera indirizzata ai dirigenti del gruppo sciita, Kassem ha definito gli incontri diretti “un vantaggio per Israele e concessioni gratuite da parte dello Stato libanese”, chiedendo invece di puntare su negoziati indiretti. Allo stesso tempo Kassem si è detto disposto a collaborare con il governo libanese per raggiungere cinque obiettivi: la fine delle ostilità, il ritiro israeliano dal Libano, il dispiegamento dell’esercito nel sud del Paese, il rilascio dei prigionieri libanesi e il ritorno degli sfollati nelle proprie case.