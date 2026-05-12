Libano, il leader di Hezbollah: "Stop ai colloqui diretti con Israele"

Il leader di Hezbollah Naim Kassem chiede al governo del Libano di ritirarsi dai colloqui diretti con Israele previsti nei prossimi giorni a Washington. In una lettera indirizzata ai dirigenti del gruppo sciita, Kassem ha definito gli incontri diretti “un vantaggio per Israele e concessioni gratuite da parte dello Stato libanese”, chiedendo invece di puntare su negoziati indiretti. Allo stesso tempo Kassem si è detto disposto a collaborare con il governo libanese per raggiungere cinque obiettivi: la fine delle ostilità, il ritiro israeliano dal Libano, il dispiegamento dell’esercito nel sud del Paese, il rilascio dei prigionieri libanesi e il ritorno degli sfollati nelle proprie case.