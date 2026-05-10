Pakistan, a Karachi centinaia di persone in piazza per i diritti di donne e transgender

Centinaia di persone sono scese in piazza a Karachi per partecipare all’Aurat March, la manifestazione che denuncia l’oppressione delle donne e delle persone transgender in Pakistan. I partecipanti hanno sfilato nella città portuale chiedendo più diritti, protezione e libertà, in occasione della Festa della Mamma. Tra gli slogan più ripetuti, la richiesta di riconoscere lo stupro coniugale come reato e garantire rifugi sicuri per le donne vittime di violenza.

La manifestazione, nata nel 2018 e ormai appuntamento fisso nelle principali città pakistane, quest’anno è stata rinviata a maggio perché l’8 marzo coincideva con il Ramadan. I partecipanti hanno chiesto anche educazione sessuale nelle scuole, tutela della salute riproduttiva e l’abolizione di leggi considerate discriminatorie e repressive nei confronti della libertà di espressione.