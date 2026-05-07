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giovedì 7 maggio 2026

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Trump scherza con i lottatori della UFC: “Pensavano foste solo animali? Avevano ragione”

LaPresse
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Siparietto nello Studio Ovale, dove Donald Trump ha ricevuto alcuni campioni della Ultimate Fighting Championship per promuovere il prossimo evento UFC previsto alla Casa Bianca il 14 giugno. Durante l’incontro, il lottatore Justin Gaethje ha ringraziato Trump per aver sostenuto l’UFC fin dagli anni Novanta, quando – ha detto – molti consideravano i combattenti “veri e propri animali”. Immediata la replica ironica del presidente: “Su questo avevano ragione”. Altro momento leggero con Ilia Topuria, che ha definito Trump “molto gentile”. Anche qui, risposta pronta del tycoon: “Ho un’immagine sbagliata”.