Trump e Melania, siparietto romantico alla Casa Bianca

Momento romantico alla Casa Bianca durante l’evento per la Festa della Mamma organizzato da Donald Trump e dalla first lady Melania, dedicato alle famiglie dei militari americani. Nel suo intervento, Melania ha descritto il marito non solo come un “forte comandante in capo”, ma anche come “un leader premuroso”, capace di ricordare che “ogni soldato americano è il figlio di qualcuno”. Parole che hanno provocato divertimento nella sala. Subito dopo, Donald e Melania si sono guardati sorridendo, regalando un piccolo siparietto romantico davanti agli ospiti presenti.