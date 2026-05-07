Libano, edifici rasi al suolo dopo un raid israeliano su Beirut

A Beirut, i soccorritori hanno lavorato tra le macerie degli edifici danneggiati dopo il raid israeliano che ha colpito la periferia sud della capitale libanese, il primo dal cessate il fuoco annunciato il 17 aprile. Secondo l’ufficio del premier Benjamin Netanyahu, il bersaglio era un comandante della Forza Radwan, unità d’élite del movimento sciita sostenuto dall’Iran. Hezbollah, per ora, non ha commentato. Dopo la tregua, gli scontri erano rimasti confinati nel sud del Libano. Gli ultimi raid israeliani su Beirut risalivano all’8 aprile, quando una serie di bombardamenti provocò centinaia di vittime.