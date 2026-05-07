Caso Epstein, un giudice Usa rende noto un biglietto del finanziere: “Indagato ma non hanno trovato nulla’

Un biglietto che secondo l’ex compagno di cella Jeffrey Epstein avrebbe scritto prima del presunto suicidio in carcere è stata resa pubblico, dopo essere rimasto secretato e chiuso in un caveau del tribunale per quasi cinque anni nell’ambito della controversia legale non correlata. Il giudice distrettuale statunitense Kenneth Karas di White Plains, New York, ha ordinato la divulgazione della nota dopo che il New York Times aveva presentato una richiesta la scorsa settimana per rendere pubblici sia essa che altri documenti relativi a un caso che coinvolgeva il compagno di cella, Nicholas Tartaglione. Poche persone erano a conoscenza della nota fino a quando Tartaglione, un ex agente di polizia che sta scontando l’ergastolo per l’omicidio di quattro persone, ne ha parlato in un podcast lo scorso anno. Tartaglione ha affermato di aver scoperto il biglietto in un libro nella sua cella dopo che Epstein era stato trovato il 23 luglio 2019 con una striscia di lenzuolo attorno al collo. “Mi hanno indagato per mesi — non hanno trovato nulla!!!” recita il breve biglietto, che in alcuni punti è difficile da decifrare. “È un piacere poter scegliere” il “momento di dire addio”, continua il biglietto. “Cosa vuoi che faccia… Scoppiare a piangere!!” “NON È DIVERTENTE”, conclude il biglietto, con parole sottolineate. “NON NE VALE LA PENA!!”.

Epstein fu trovato morto in carcere a New York nell’agosto 2019

Epstein è stato trovato morto nella sua cella al Metropolitan Correctional Center, un carcere federale a Manhattan, il 10 agosto 2019, mentre era in attesa di processo con l’accusa di traffico sessuale. Il medico legale ha classificato il caso come suicidio e le autorità hanno individuato una serie di negligenze da parte del personale carcerario – tra cui la navigazione in Internet e il fatto di dormire quando avrebbero dovuto sorvegliare Epstein – che gli hanno permesso di togliersi la vita. Non è chiaro chi abbia scritto il biglietto che Tartaglione sostiene di aver trovato. Il fatto non è stato menzionato nei lunghi rapporti governativi che esaminano le circostanze della morte di Epstein.In una sentenza scritta, il giudice Karas ha affermato di aver valutato gli interessi alla privacy di terzi, tra cui Epstein, prima di decidere di rendere pubblica la nota. Ha affermato che la giurisprudenza esistente suggerisce che gli interessi alla privacy di una persona deceduta, come Epstein, “sono notevolmente ridotti e che la divulgazione delle informazioni sul defunto difficilmente causerà un ‘danno concreto’”.Una cronologia inclusa nei fascicoli afferma che Tartaglione parlò al suo avvocato del biglietto quattro giorni dopo il presunto tentativo del 23 luglio. Il biglietto fu successivamente presentato come prova nel processo a Tartaglione.