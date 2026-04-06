Libano, dentro il centro ustioni di Sidone con il dottor Mohammed Ziara

Il Libano come Gaza. Il dottor Mohammed Ziara, chirurgo palestinese specializzato in ustioni, ha affermato che l’esercito israeliano sta devastando il Paese proprio come ha fatto con i territori della Striscia. “Stanno distruggendo ospedali, città, sfollando l’intera popolazione, è semplicemente un crimine di guerra“, ha detto ad Associated Press il medico che ora lavora in un ospedale di Sidone con l’organizzazione no profit britannica Interburns. “Ho vissuto tutto questo a Gaza. Sono stato assediato all’ospedale Shifa. La mia famiglia è andata a sud, ho perso anche mio fratello. Capisco la situazione in Libano. La sento profondamente”, ha aggiunto Ziara. Lui e il suo team di Interburns hanno allestito la prima unità specializzata in ustioni del sistema sanitario pubblico libanese, una risorsa fondamentale per il Paese dove la guerra tra Israele e Hezbollah ha già causato migliaia di morti.