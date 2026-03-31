Israele, Ben Gvir: "Su legge pena di morte abbiamo fatto la storia"

Il ministro della Sicurezza Nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir, figura di spicco che ha guidato la campagna per l’introduzione della pena di morte per i palestinesi, ha brindato lunedì 30 marzo dopo l’approvazione della legge. “Che vengano giustiziati quanti più terroristi possibile”, ha dichiarato Ben-Gvir durante il brindisi.

“Abbiamo fatto la storia: d’ora in poi, ogni madre in Giudea e Samaria (Cisgiordania) saprà che se suo figlio esce per uccidere, per lui c’è una sola condanna: la forca“, ha detto il ministro, aggiungendo: “E dico ai cittadini dell’Unione Europea che hanno esercitato pressioni e minacciato lo Stato di Israele: non abbiamo paura, non ci arrendiamo. Noi, nel nostro Paese, con la nostra sovranità, proteggeremo i nostri cittadini. E un terrorista che esce per uccidere deve sapere che finirà sulla forca“.