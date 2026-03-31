Iran, raid americano su obiettivi militari: il video del Comando Centrale Usa

Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha pubblicato su X un video di attacchi militari in Iran. Il post recita: “Le forze statunitensi continuano a eliminare la capacità del regime iraniano di proiettare la propria influenza in modo significativo al di fuori dei confini dell’Iran”. Non specifica esattamente dove o quando il video sia stato girato. Nelle scorse ore Donald Trump ha minacciato la distruzione su vasta scala delle risorse energetiche e di altre infrastrutture vitali dell’Iran, compresi gli impianti di desalinizzazione, se non si raggiungerà “a breve” un accordo per porre fine alla guerra con Teheran.