New York, collisione tra un aereo e un veicolo dei pompieri al LaGuardia: due morti e oltre 40 feriti

Le operazioni all’aeroporto LaGuardia di New York sono state sospese in seguito a una collisione tra un aereo CRJ-900 di Air Canada Express in fase di atterraggio e un veicolo di terra sulla pista 4, avvenuto a intorno alle 23:45 (ora locale), secondo quanto riportato dal Jerusalem Post. Nell’impatto due persone sono morte. Lo riferisce Nbc News, secondo cui le vittime sarebbero il pilota e il copilota dell’aereo. Complessivamente, 41 persone, tra cui passeggeri, membri dell’equipaggio e personale di soccorso e antincendio dell’aereo, sono state trasportate in ospedale. Lo ha dichiarato alla stampa Kathryn Garcia, direttrice esecutiva dell’Autorità Portuale di New York e del New Jersey. Trentadue di loro sono stati già dimessi. Alcune delle persone ancora ricoverate sono “gravemente ferite”, ha aggiunto Garcia, senza però fornire un numero preciso. L’aereo di Air Canada Express, in servizio da Montreal, avrebbe urtato un camion dei pompieri durante l’atterraggio, stando alle prime ricostruzioni e ai dati di tracciamento del volo di Flightradar24. Le registrazioni audio che circolano insieme alle prime ricostruzioni visive suggeriscono che il controllo del traffico aereo abbia ripetutamente intimato sia all’equipaggio dell’aereo che al veicolo di terra di fermarsi pochi istanti prima dell’impatto. In atto un massiccio dispiegamento di squadre antincendio e di soccorso (ARFF) all’aeroporto di LaGuardia.

A bordo 72 passeggeri

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La compagnia Jazz Aviation, che opera con il nome di Air Canada Express, ha dichiarato che a bordo dell’aereo si trovavano 72 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio, ma ha precisato che si tratta di cifre preliminari tratte dalla lista dei passeggeri e “soggette a verifica”. Secondo le fonti citate da Nbc News, un sergente e un agente del Dipartimento di polizia dell’Autorità Portuale hanno riportato fratture agli arti e sono stati ricoverati in ospedale in condizioni stabili.