Iran, edifici distrutti a Teheran e Urmia: soccorritori al lavoro

La Mezzaluna Rossa iraniana ha pubblicato sul suo account social un video che mostra i soccorritori impegnati nella ricerca di sopravvissuti sotto le macerie degli edifici distrutti dai raid aerei statunitensi e israeliani.

Gli attacchi hanno colpito Teheran e Urmia, città situata nell’Iran nord-occidentale, in prossimità del confine con l’Azerbaigian e la Turchia. Nelle scorse ore esplosioni sono state udite in diversi punti della capitale iraniana.

Secondo l’agenzia iraniana Mehr, almeno otto persone sono morte e diverse sono rimaste ferite in un attacco di Israele e Stati Uniti contro una zona residenziale a Khorramabad, capoluogo della regione di Lorestan, nel nord del Paese.