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lunedì 23 marzo 2026

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Inondazioni alle Hawaii, 2.000 persone senza elettricità

LaPresse
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Oltre 2.000 persone sono rimaste senza elettricità, dopo che le Hawaii hanno subito la peggiore alluvione degli ultimi 20 anni a causa delle forti piogge che si sono abbattute sulle isole dell’arcipelago.

Le forti piogge hanno colpito un terreno già saturo a causa dei diluvi provocati da una tempesta invernale una settimana fa. Le acque impetuose hanno sollevato case e automobili, causando danni stimati in un miliardo di dollari.

La tempesta ha portato all’emissione di ordini di evacuazione per 5.500 persone a nord di Honolulu, poi revocati. Mobilitata anche la Guardia nazionale.