Egitto, migliaia di persone in preghiera a Il Cairo per celebrare la festa dell’Eid al-Fitr

Migliaia di cittadini egiziani hanno partecipato alle preghiere nella moschea al-Seddik de Il Cairo per celebrare la festa dell’Eid al-Fitr, che segna la fine del mese del Ramadan e quindi la fine del digiuno religioso, in cui, tra l’alba e il tramonto, i fedeli si astengono dal mangiare e dal bere. L’Eid è caratterizzato da preghiere collettive e festeggiamenti che di solito includono visite ai familiari, raduni e gite. In Egitto, la gente acquista i Kahk, biscotti al burro, da condividere con la famiglia, gli amici e i vicini. I bambini, che di solito indossano abiti nuovi per l’Eid, ricevono i tradizionali regali in denaro noti come “eidiya”.