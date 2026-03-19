Iran, Trump cita Pearl Harbor davanti a Takaichi: "Chi conosce il concetto di sorpresa meglio del Giappone"

Doveva essere una battuta, ma dall’espressione della premier giapponese Sanae Takaichi è suonata più come una gaffe. Donald Trump, rispondendo nello Studio Ovale alla domanda di un giornalista giapponese sul perché gli Stati Uniti non avessero informato gli alleati prima dell’attacco contro l’Iran, ha replicato sorridendo: “Non ne abbiamo parlato con nessuno. Chi ne sa più del Giappone in fatto di sorprese? Perché non ci avete detto di Pearl Harbor, eh?”. Dalla sua espressione, Takaichi non è però apparsa divertita dalla battuta del presidente americano.