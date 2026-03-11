Ucraina, attacco russo nella notte: quattro morti tra le regioni di Kharkiv e Sumy – La diretta

Nella notte in due attacchi nelle regioni di Kharkiv e di Sumy quattro persone hanno perso la vita. Cinque i feriti. Tra le vittime anche un ragazzo di 21 anni. Prosegue l’offensiva russa in Ucraina, con nuovi bombardamenti che nella notte hanno colpito diverse aree del Paese, in particolare le regioni nord-orientali. Due distinti attacchi hanno interessato le zone di Kharkiv e Sumy, provocando vittime e feriti tra la popolazione civile.

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, il bilancio provvisorio è di almeno quattro morti e cinque feriti. Tra le vittime figura anche un ragazzo di 21 anni, rimasto ucciso durante uno dei raid che hanno colpito abitazioni e infrastrutture civili. I soccorritori sono intervenuti nelle aree colpite per estrarre eventuali persone rimaste sotto le macerie e prestare assistenza ai feriti, alcuni dei quali sono stati trasferiti negli ospedali della zona.

Le amministrazioni regionali hanno denunciato nuovi danni a edifici residenziali e strutture pubbliche, mentre continuano le operazioni di messa in sicurezza delle aree interessate dagli attacchi. Le autorità ucraine accusano Mosca di aver preso di mira centri abitati e infrastrutture civili, mentre la situazione sul terreno resta estremamente tesa.

Gli attacchi notturni si inseriscono nel quadro dell’intensificarsi delle operazioni militari nelle regioni orientali e settentrionali dell’Ucraina, dove nelle ultime settimane si sono moltiplicati i raid con missili e droni. Le forze di difesa ucraine continuano a monitorare lo spazio aereo e a intervenire per contrastare nuovi attacchi, mentre cresce la preoccupazione per la sicurezza della popolazione civile nelle aree più esposte al conflitto.