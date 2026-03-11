Ucraina, attacco russo nella notte: quattro morti tra le regioni di Kharkiv e Sumy – La diretta

Nella notte in due attacchi nelle regioni di Kharkiv e di Sumy quattro persone hanno perso la vita. Cinque i feriti. Tra le vittime anche un ragazzo di 21 anni. Prosegue l’offensiva russa in Ucraina, con nuovi bombardamenti che nella notte hanno colpito diverse aree del Paese, in particolare le regioni nord-orientali. Due distinti attacchi hanno interessato le zone di Kharkiv e Sumy, provocando vittime e feriti tra la popolazione civile.
Secondo quanto riferito dalle autorità locali, il bilancio provvisorio è di almeno quattro morti e cinque feriti. Tra le vittime figura anche un ragazzo di 21 anni, rimasto ucciso durante uno dei raid che hanno colpito abitazioni e infrastrutture civili. I soccorritori sono intervenuti nelle aree colpite per estrarre eventuali persone rimaste sotto le macerie e prestare assistenza ai feriti, alcuni dei quali sono stati trasferiti negli ospedali della zona.
Le amministrazioni regionali hanno denunciato nuovi danni a edifici residenziali e strutture pubbliche, mentre continuano le operazioni di messa in sicurezza delle aree interessate dagli attacchi. Le autorità ucraine accusano Mosca di aver preso di mira centri abitati e infrastrutture civili, mentre la situazione sul terreno resta estremamente tesa.
Gli attacchi notturni si inseriscono nel quadro dell’intensificarsi delle operazioni militari nelle regioni orientali e settentrionali dell’Ucraina, dove nelle ultime settimane si sono moltiplicati i raid con missili e droni. Le forze di difesa ucraine continuano a monitorare lo spazio aereo e a intervenire per contrastare nuovi attacchi, mentre cresce la preoccupazione per la sicurezza della popolazione civile nelle aree più esposte al conflitto.
Il lancio del missili a Bryansk non sarebbe stato possibile senza gli specialisti britannici. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalle agenzie russe, con riferimento all’attacco ucraino nel quale secondo le autorità di Mosca sei civili sono stati uccisi e 37 sono rimasti feriti. “È chiaro che il lancio del missile non sarebbe stato possibile senza gli specialisti britannici. Ne siamo pienamente consapevoli e ne stiamo tenendo conto”, ha affermato.
Istanbul è una delle opzioni per ospitare il prossimo round di colloqui trilaterali sull’Ucraina e tutte le parti in causa vedono positivamente questa scelta. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato da Ria Novosti. “L’opzione Istanbul esiste sicuramente e tutte le parti la vedono in modo molto positivo”, ha detto Peskov ai giornalisti.
Sul fronte Ucraina il Movimento 5 Stelle chiede di “promuovere un inedito protagonismo dell’Unione europea nell’approccio alla risoluzione della crisi, per imprimere una concreta e reale svolta politico-diplomatica con una prospettiva multilaterale per l’immediato cessate il fuoco, affinché l’Europa possa tornare ad essere protagonista politica nella promozione e costruzione di un ordine internazionale fondato sulla pace, sul dialogo, sui rispetto dei diritti umani, sulla giustizia sociale, considerato il provato contesto geopolitico internazionale aggravato dalle continue violazioni del diritto internazionale”. È quanto si legge negli impegni per il governo della risoluzione presentata dal M5S in occasione delle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo e sulla crisi in Medioriente.
In sostegno all’Iran “la Russia ha iniziato con le armi, a supportare con i droni, e sicuramente aiuterà con i missili. Al 100% sta aiutando ora con la difesa aerea”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista con il blogger irlandese Caolan Robertson, ripresa dai media di Kiev. Zelensky ha aggiunto anche che, in questo scenario, la domanda è quale Paese sarà il primo a supportare l’invio di truppe. Come è successo nella guerra contro l’Ucraina, “la Corea del Nord ha inviato 10mila soldati in Russia, ma possono essere inviati in Ucraina. Quindi può succedere lo stesso con l’Iran. La Russia può inviare truppe”, ha spiegato.
Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ritiene che il mondo in questa fase non sia pronto per la Terza guerra mondiale. “Ora l’Iran attacca altri Paesi del Medioriente e basi americane, e soldati americani. Ci sono già molte perdite, è comprensibile che questo rappresenti il rischio maggiore che il mondo abbia vissuto negli ultimi anni, perché potrebbe essere la Terza Guerra Mondiale, e noi ci troveremmo coinvolti”, ha dichiarato in un’intervista con il blogger irlandese Caolan Robertson, ripresa dai media ucraini. Zelensky ha aggiunto che se nessuno fermerà questa guerra adesso, come l’Occidente avrebbe dovuto fare fin dall’inizio contro la Russia, allora il conflitto in Medioriente potrebbe durare a lungo, almeno fino all’autunno. “Il mondo non è preparato dal punto di vista tecnico. Non è abbastanza preparata l’Europa. Solo alcuni Paesi. Sì, sono sulla buona strada, per esempio, i tedeschi sono molto rapidi, ma non basta. Non c’è abbastanza tempo quest’anno per essere preparati a queste sfide. Anche i Paesi nordici sono molto tecnologici e si stanno preparando”, ha detto Zelensky. “Penso che il mondo non sia pronto per una guerra mondiale perché una guerra mondiale non sarà solo droni e missili. Ci saranno le forze di terra, con offensive di terra e un numero globale di perdite”, ha dichiarato il leader ucraino.
Due persone sono morte in un attacco delle forze russe a Kharkiv. Lo ha riferito il sindaco Ihor Terekhov, citato da Ukrinform, che in precedenza aveva segnalato un attacco a un’impresa civile, che aveva causato feriti. Terekhov ha poi confermato un attacco di droni ‘Shahed’ nel distretto di Shevchenkivskyi. “Attualmente si contano due morti e cinque feriti”, ha annunciato.
L’esercito russo “sta lavorando sistematicamente, l’operazione militare speciale sta procedendo. E deve procedere e avere successo affinché azioni simili non si ripetano. Per eliminare il pericolo di simili azioni e manifestazioni del regime di Kiev”. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, con riferimento all’attacco ucraino a Bryansk nel quale secondo le autorità di Mosca sei civili sono stati uccisi e 37 sono rimasti feriti. Lo riporta Ria Novosti.
Le forze di difesa di Mosca hanno distrutto e intercettato 185 droni ucraini nelle regioni russe durante la notte. Lo ha riferito il ministero della Difesa, citato dall’agenzia Tass. Un massiccio attacco di droni, ha aggiunto, è stato respinto a Taganrog e in cinque distretti della regione di Rostov, danneggiando una linea elettrica.
Due persone, di 63 e di 21 anni, sono morte e altre due sono rimaste ferite in seguito a un attacco delle forze russe nella comunità di Glukhiv, nella regione di Sumy. Lo ha riferito il capo dell’amministrazione militare regionale Oleg Hrygorov, citato da Ukrainska Pravda.