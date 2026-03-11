Iran, Zelensky: “La delegazione ucraina è diretta nel Golfo”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che una squadra ucraina composta da personale militare e guidata dal segretario del Consiglio di difesa e capo negoziatore Rustem Umerov, si sta recando nei paesi del Golfo per aiutare a rafforzare le loro difese. Zelensky ha affermato che gli specialisti militari ucraini potrebbero contribuire a proteggere vite umane e a stabilizzare la situazione nella regione. Ha aggiunto che è impossibile prevedere quanto durerà la crisi, ma ha sottolineato che è urgente proteggere le vite umane e ripristinare la stabilità, anche per l’Ucraina.