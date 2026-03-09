Iran, migliaia di persone festeggiano la nomina di Mojtaba Khamenei a nuova Guida Suprema

Mojtaba Khamenei, figlio della defunta Guida suprema iraniana, è stato nominato suo successore. L’annuncio, fatto dopo la mezzanotte, è arrivato dopo che erano emersi segni di divisione tra i funzionari iraniani, mentre il Paese attendeva una decisione dell’Assemblea degli Esperti, un gruppo di religiosi che seleziona il leader supremo. Il giovane Khamenei era da tempo considerato un contendente per la carica, anche prima che un attacco israeliano uccidesse l’ayatollah Ali Khamenei. La TV di Stato ha letto una dichiarazione in cui si esortava la nazione a unirsi dietro di lui.

Figura misteriosa, il 56enne è ora al centro della teocrazia iraniana e avrà l’ultima parola su tutte le questioni di Stato. Ricoprirà il ruolo di comandante in capo dell’esercito e della potente Guardia Rivoluzionaria paramilitare. Ha anche autorità su una scorta di uranio altamente arricchito che potrebbe essere utilizzato per costruire un’arma nucleare, se decidesse di decretarlo. La scelta di Khamenei rischia di suscitare una nuova reazione da parte degli Stati Uniti, con il presidente Donald Trump che aveva recentemente dichiarato che la sua nomina sarebbe stata “inaccettabile“.