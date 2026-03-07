Perù, attentato dinamitardo in un locale notturno: 33 ferito, tra loro anche minori

Un attentato dinamitardo in un locale notturno in Perù ha ferito 33 persone, tra cui alcuni minori. L’esplosione è avvenuta nelle prime ore del mattino nella provincia di Trujillo, lungo la costa settentrionale del Paese, una una regione che negli ultimi tempi è stata teatro di violenze e crimini. Almeno cinque dei feriti sono in gravi condizioni; alcune vittime hanno subito amputazioni e ferite da schegge e sono state sottoposte a intervento chirurgico. Tra i feriti ci sono tre minori: un sedicenne e due diciassettenni. Al momento restano da capire chi siano i responsabili dell’attacco e quale il movente.