Texas, James Talarico vince le primarie dem per un seggio al Senato Usa

James Talarico ha vinto le primarie democratiche e si candiderà alla corsa per un seggio al Senato degli Stati Uniti in Texas. La sua avversaria, Jasmine Crockett, ha invitato il partito a unirsi al fianco del rappresentante dello Stato. “Il Texas è pronto a diventare blu e dobbiamo rimanere uniti perché questo è più grande di qualsiasi singola persona”, ha detto Crockett in una nota, “si tratta del futuro di tutti i 30 milioni di texani e di riportare l’America sulla strada giusta”.

In Texas non vince un democratico da oltre 30 anni

Talarico affronterà il vincitore delle primarie repubblicane, ovvero il senatore John Cornyn o il procuratore generale dello Stato Ken Paxton. Nessun democratico ha vinto una competizione elettorale a livello statale in questo Stato tradizionalmente repubblicano da oltre 30 anni, ma Talarico è ottimista. In una dichiarazione dopo la sua vittoria ha affermato: “Stiamo per riconquistare il Texas”. “Non stiamo solo cercando di vincere le elezioni”, ha detto un esultante Talarico, un seminarista che cita spesso la Bibbia, ai suoi sostenitori ad Austin prima che fosse proclamato il risultato, “stiamo cercando di cambiare radicalmente la nostra politica. E sta funzionando”.

A fine febbraio, il candidato democratico aveva speso più di quattro volte tanto rispetto a Crockett in pubblicità televisiva. Il mese scorso ha ottenuto un’ondata di attenzione – e contributi per la campagna elettorale – dalla decisione della CBS di non mandare in onda la sua intervista con il conduttore del late night Stephen Colbert, il quale ha affermato che la rete ha ritirato l’intervista per paura di irritare la FCC di Trump.