Questa mattina a partire dalle 7 ora locale è stato dichiarato un cessate il fuoco nell’area della centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina per consentire i lavori di riparazione e restauro presso la centrale termoelettrica e la linea di Ferrosplavnaya, “danneggiate il 10 febbraio dal fuoco delle forze ucraine”. Lo ha affermato il Ceo di Rosatom Alexey Likhachev spiegando che i lavori “richiederanno almeno una settimana”. Likhachev ha sottolineato che l’accordo di cessate il fuoco è stato raggiunto con la partecipazione del direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Rafael Grossi e il sostegno del ministero della Difesa e del ministero degli Esteri russo.

