Usa, chiuso lo spazio aereo a El Paso in Texas: “In volo droni dei cartelli messicani”. Poi la revoca

Lo spazio aereo intorno all’aeroporto internazionale di El Paso in Texas è stato improvvisamente chiuso dalla Federal Aviation Administration (Faa) e il blocco avrebbe dovuto rimanere in vigore per 10 giorni con tutti i voli da e per lo scalo degli Stati Uniti cancellati. Qualche ora dopo è arrivata la revoca.

L’avviso di chiusura per “motivi di sicurezza speciali”

Un avviso pubblicato sul sito web della FAA affermava che le restrizioni temporanee ai voli erano dovute a “motivi di sicurezza speciali”, ma non forniva ulteriori dettagli. La chiusura non includeva lo spazio aereo messicano. L’aeroporto aveva comunicato in un post su Instagram che tutti i voli da e per l’aeroporto sarebbero stati sospesi fino alla tarda serata del 20 febbraio, compresi i voli commerciali, cargo e dell’aviazione generale. Aveva anche suggerito ai viaggiatori di contattare le loro compagnie aeree per ottenere informazioni aggiornate sui voli.

La revoca

Poche ore dopo è arrivato la comunicazione della revoca da parte della FAA. “La chiusura temporanea dello spazio aereo sopra El Paso è stata revocata. Non vi è alcuna minaccia per l’aviazione commerciale. Tutti i voli riprenderanno normalmente”, afferma un post su X.

The temporary closure of airspace over El Paso has been lifted. There is no threat to commercial aviation. All flights will resume as normal. — The FAA ✈️ (@FAANews) February 11, 2026

Funzionario Usa: “In volo droni dei cartelli messicani”

Un funzionario dell’amministrazione Trump ha affermato che lo spazio aereo sopra El Paso, in Texas, è stato chiuso dopo essere stato violato da droni dei cartelli messicani. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti è intervenuto per disattivare i droni. Il funzionario non ha specificato quanti droni fossero coinvolti né quali misure siano state adottate per disattivarli.

L’aeroporto di El Paso

El Paso, una città di confine con una popolazione di quasi 700.000 abitanti, che diventa ancora più numerosa se si include l’area metropolitana circostante, è un centro nevralgico del commercio transfrontaliero insieme alla vicina Ciudad Juarez in Messico. L’aeroporto è la porta d’accesso al Texas occidentale, al New Mexico meridionale e al Messico settentrionale. Southwest, United, American e Delta, tra le altre, operano voli in questo aeroporto.