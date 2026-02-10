Caso Epstein, segretario Commercio Usa Lutnick ammette: “Visitai l’isola del finanziere”

Il segretario al Commercio Howard Lutnick nel corso di un’audizione al Senato ha ammesso di avere visitato la famigerata isola di proprietà di Jeffrey Epstein, nonostante avesse precedentemente dichiarato ai senatori di avere interrotto ogni contatto con il finanziere dopo il suo primo incontro nel 2005. “Ho pranzato con lui mentre ero su una barca in vacanza con la famiglia“, ha detto Lutnick. Il segretario al Commercio ha però insistito sul fatto che sua moglie e i suoi figli erano con lui durante l’incontro del dicembre 2012 e di non avere assistito a nessuno dei presunti reati sessuali avvenuti sull’isola. “Mia moglie era con me, così come i miei quattro figli e le mie tate. C’era anche un’altra coppia, anche loro con i loro figli. E abbiamo pranzato sull’isola. È vero, per un’ora, e poi siamo partiti con tutti i miei figli, le mie tate e mia moglie, tutti insieme. Eravamo tutti insieme”, ha testimoniato Lutnick ai senatori. “Non ricordo perché l’abbiamo fatto”, ha affermato.