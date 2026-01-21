Francia, Marine Le Pen ammette suo errore in caso finanziamenti Ue

Durante l’udienza di appello a Parigi nel caso di appropriazione indebita di fondi Ue, la leader dell’estrema destra francese Marine Le Pen ha ammesso “un errore”, ma ha fermamente negato le accuse di essere stata al centro di un sistema fraudolento per sottrarre fondi all’Unione Europea. Ha ammesso che alcune persone pagate come assistenti parlamentari dell’Ue hanno svolto lavori per il suo partito, allora noto come Front National. “L’errore sta qui: certamente alcuni assistenti, a seconda dei casi, devono aver lavorato in modo marginale, più sostanziale o interamente a beneficio del partito. Et voilà”, ha detto Le Pen alla giuria composta da tre giudici. Durante l’intenso interrogatorio di oggi, Le Pen ha fermamente negato l’esistenza di “un sistema” volto ad assumere collaboratori del partito con i fondi dell’Ue. Calma e sicura, ha insistito sul fatto che il suo partito non ha mai commesso alcuna azione illegale di proposito. “Non direi che abbiamo fatto tutto alla perfezione. Alcune critiche possono essere mosse nei nostri confronti”, ha detto Le Pen, “ma abbiamo agito in completa buona fede”.

“Ambiguità” nell’assegnazione degli assistenti

Interrogata sul processo decisionale per ogni assunzione, Le Pen ha riconosciuto “ambiguità” nell’assegnazione di alcuni assistenti. Il suo assistente personale, che aveva un contratto come assistente parlamentare dell’Ue, “potrebbe aver acquistato alcuni biglietti aerei per me in qualità di presidente del partito, lo ammetto, sì”, ha riconosciuto. Il giudice capo, Michèle Agi, ha osservato che, in qualità di eurodeputata dal 2004 e presidente del suo partito dal 2011, Le Pen aveva approvato tali assunzioni. “Lei è un avvocato, conosce la legge: inevitabilmente, una firma, un contratto sono nozioni che hanno un significato per lei”, ha detto Agi a Le Pen. Le Pen ha invece accusato il Parlamento europeo di non aver comunicato al suo partito, all’epoca, che il modo in cui assumeva le persone era potenzialmente contrario alle regole. Alla domanda sulla sua guardia del corpo, ha risposto di ritenere che il Parlamento europeo avesse accettato il suo contratto come assistente perché il suo caso era “un po’ speciale”. “Non sono molti i deputati europei che hanno bisogno di protezione e si può anche pensare che il Parlamento europeo tenga conto di questa situazione eccezionale. Penso che non abbiamo commesso alcuna irregolarità”, ha detto.