Groenlandia, Macron: "Ue non esiti a usare meccanismo anti-coercizione"

Il presidente francese, Emmanuel Macron, intervenendo al forum di Davos ha respinto le aggressive pressioni commerciali degli Stati Uniti e quello che ha definito “l’infinito accumulo di nuovi dazi“, affermando che l’Unione europea “non dovrebbe esitare” a ricorrere al meccanismo anti-coercizione di fronte alle minacce di dazi Usa in relazione alla Groenlandia. “Il meccanismo anti-coercizione è uno strumento potente e non dovremmo esitare a utilizzarlo nell’attuale difficile contesto”, ha affermato Macron.