Russia, Mosca espelle diplomatico britannico: accuse di spionaggio

La Russia ha ordinato a un diplomatico britannico di lasciare il Paese, accusandolo di spionaggio. Il Servizio federale di sicurezza russo, l’Fsb, sostiene che il membro dello staff dell’ambasciata del Regno Unito lavorasse per l’intelligence britannica. Non ha fornito prove dell’accusa. L’accreditamento del diplomatico è stato revocato e questi dovrà lasciare il Paese entro 2 settimane. L’incaricata d’affari britannica in Russia, Danae Dholakia, è stata convocata per ricevere la notifica.

“Mosca non tollererà l’attività di agenti dei servizi segreti britannici non dichiarati in Russia”, ha affermato il ministero degli Esteri russo, aggiungendo che risponderà in modo analogo a qualsiasi azione intrapresa da Londra. Le relazioni fra la Russia e i Paesi della Nato si sono deteriorate da quando il Cremlino ha inviato truppe in Ucraina nel febbraio 2022. A marzo del 2025 Mosca aveva espulso 2 diplomatici britannici con sede a Mosca con l’accusa di spionaggio. Il Regno Unito ha definito tali accuse “maligne e infondate”