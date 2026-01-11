Trump minaccia Cuba: “Stop al petrolio dal Venezuela”. L’Avana: “Stati Uniti minacciano tutto il mondo”

Il presidente Usa, Donald Trump, in un post pubblicato sul suo social Truth ha suggerito che Cuba dovrebbe raggiungere un accordo con gli Stati Uniti, avvertendo che l’isola non riceverà più petrolio né denaro dal Venezuela. “Non ci saranno più petrolio o denaro per Cuba – zero! Consiglio vivamente di raggiungere un accordo, prima che sia troppo tardi”, ha scritto Trump. “Per molti anni Cuba ha vissuto grazie alle ingenti quantità di petrolio e denaro provenienti dal Venezuela. In cambio, Cuba ha fornito ‘servizi di sicurezza’ agli ultimi due dittatori venezuelani, ma ora non più! La maggior parte di quei cubani sono morti nell’attacco degli Stati Uniti della scorsa settimana, e il Venezuela non ha più bisogno della protezione dai teppisti e dagli estorsori che lo hanno tenuto in ostaggio per così tanti anni”, si legge nel post di Trump. “Il Venezuela ora ha gli Stati Uniti d’America, l’esercito più potente del mondo (di gran lunga!), a proteggerlo, e noi lo proteggeremo. Non ci saranno più petrolio o denaro per cuba – zero! Consiglio vivamente di raggiungere un accordo, prima che sia troppo tardi”, conclude il presidente Usa.

L’Avana: “Usa minacciano tutto il mondo”

Il ministro degli Esteri di Cuba, Bruno Rodríguez, ha replicato al presidente Usa Donald Trump, che in un post sul suo social Truth ha suggerito che L’Avana dovrebbe raggiungere un accordo con gli Stati Uniti, avvertendo che l’isola non riceverà più petrolio né denaro dal Venezuela. “Il diritto e la giustizia sono dalla parte di Cuba. Gli Stati Uniti si comportano come un egemone criminale e fuori controllo che minaccia la pace e la sicurezza, non solo a Cuba e in questo emisfero, ma in tutto il mondo”, ha scritto Rodríguez in un post su X. Trump ha affermato che “per molti anni Cuba ha vissuto grazie alle ingenti quantità di petrolio e denaro provenienti dal Venezuela” e “in cambio, Cuba ha fornito ‘servizi di sicurezza’ agli ultimi due dittatori venezuelani, ma ora non più”. A questo Rodriguez ha replicato: “Cuba non riceve né ha mai ricevuto compensi monetari o materiali per i servizi di sicurezza prestati a qualunque Paese. A differenza degli Stati Uniti, non abbiamo un governo che si presta al mercenarismo, al ricatto o alla coercizione militare contro altri Stati”. “Come ogni altro paese, Cuba ha il diritto assoluto di importare combustibile dai mercati disposti ad esportarlo e che esercitano il proprio diritto di sviluppare le proprie relazioni commerciali senza interferenze o subordinazione alle misure coercitive unilaterali degli Stati Uniti”, ha scritto ancora il capo della diplomazia cubana.