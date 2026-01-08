Ucraina, Kiev: “Tre vittime dopo attacco a Dnipro”

Tre persone sono morte a seguito dell’attacco russo a Dnipro. Lo hanno riferito le autorità di Kiev. Interruzioni di corrente si sono registrate nella città e in diverse altre comunità dell’oblast di Dnipropetrovsk, a seguito di un’esplosione in una centrale elettrica. I residenti di Dnipro hanno anche segnalato interruzioni nella fornitura di acqua e nelle comunicazioni mobili in diversi quartieri della città, nonché l’interruzione del servizio metropolitano. Lo riporta il Kiev Independent citando i media locali.

Tutti gli aggiornamenti in diretta Inizio diretta: 08/01/26 07:10 Fine diretta: 08/01/26 23:00