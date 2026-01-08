Ucraina, Kiev: “Tre vittime dopo attacco a Dnipro”

Tre persone sono morte a seguito dell’attacco russo a Dnipro. Lo hanno riferito le autorità di Kiev. Interruzioni di corrente si sono registrate nella città e in diverse altre comunità dell’oblast di Dnipropetrovsk, a seguito di un’esplosione in una centrale elettrica. I residenti di Dnipro hanno anche segnalato interruzioni nella fornitura di acqua e nelle comunicazioni mobili in diversi quartieri della città, nonché l’interruzione del servizio metropolitano. Lo riporta il Kiev Independent citando i media locali.
I russi hanno lanciato uno dei più grandi attacchi combinati su Kryvyj Rih, città natale di Volodymyr Zelensky, dall’inizio della guerra. Lo riferisce RBC-Ucraina citando il capo del Consiglio di difesa locale, Oleksandr Vilkul. “L’attacco è stato condotto in diverse località della nostra città”, ha affermato spiegando che circa 30mila persone sono senza corrente elettrica.
Tre persone sono rimaste uccise e sette ferite negli attacchi russi della notte sulle regioni ucraine di Kherson e Zaporizhia. Lo hanno riferito le autorità locali. In entrambi i casi si registrano danni ad infrastrutture ed aree residenziali.
Interruzioni di corrente sono state segnalate anche a Zaporizhzhia, dove tuttavia i sistemi di approvvigionamento idrico e gli ospedali sono stati alimentati da generatori, consentendo il funzionamento delle infrastrutture critiche. Secondo funzionari ucraini, Kryvyi Rih, nell’oblast di Dnipropetrovsk, è stata oggetto di continui attacchi russi. Al momento sono state segnalate otto persone ferite.