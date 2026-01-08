Cambogia, arrestato ed estradato in Cina l’imprenditore Chen Zhi

Il governo cambogiano ha arrestato ed estradato in Cina il magnate Chen Zhi, sospettato di aver guidato una massiccia serie di truffe online. Chen era anche ricercato dalle autorità statunitensi. Il Ministero dell’Interno cambogiano ha dichiarato che Chen e altri due cittadini cinesi sono stati estradati dopo mesi di indagini. Chen aveva la doppia cittadinanza, ma quella cambogiana gli è stata revocata a dicembre. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e il Ministero degli Esteri britannico lo hanno accusato di essere a capo di una rete criminale transnazionale, con truffe realizzate in tutto il Sud-Est asiatico, sottraendo miliardi alle vittime. Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno imposto sanzioni contro Chen e le sue società.