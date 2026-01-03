Ucraina, Meloni il 6 gennaio a Parigi per riunione dei Volenterosi

Martedì 6 gennaio alle 14, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà a Parigi, al Palazzo dell’Eliseo, per prendere parte a una riunione sull’Ucraina della Coalizione dei Volenterosi a livello leader. È quanto si legge sull’agenda delle premier pubblicata sul sito del governo.

Intanto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha proposto di nominare Denys Shmyhal, ministro della Difesa ed ex primo ministro del Paese, alla guida del ministero dell’Energia ucraino. La decisione fa seguito a un importante rimpasto politico, in cui diversi funzionari di alto rango sono stati riassegnati a diversi incarichi governativi. “Abbiamo tenuto delle consultazioni con il Primo Ministro Yulia Svyrydenko e conto sul sostegno dei legislatori”, ha dichiarato Zelensky. I cambiamenti nel governo, tra cui la nomina e la destituzione dei ministri, vengono decisi tramite voto parlamentare.

La guerra non si ferma

Non si ferma però l’attività al fronte. Nella regione di Kharkiv, due persone sono state uccise e altre 27 sono rimaste ferite negli attacchi della Federazione Russa nelle ultime 24 ore, tra cui dei bambini. Lo ha riferito su Telegram il capo dell’amministrazione militare di Kharkiv, Oleg Synegubov, come riportato da Ukrinform. “Negli ultimi giorni, la città di Kharkiv e due insediamenti nella regione di Kharkiv sono stati oggetto di attacchi nemici. A seguito dei bombardamenti nella città di Kharkiv, una donna di 22 anni e un bambino di 3 anni sono rimasti uccisi; 27 persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di 6 mesi”, ha comunicato Sinegubov. Secondo lui, i russi hanno attaccato il distretto di Kiev di Kharkiv con due missili Iskander-M.

L’aeronautica militare ucraina ha inoltre segnalato un attacco notturno russo che ha coinvolto 95 droni, 80 dei quali sono stati considerati abbattuti o soppressi. Circa 60 dei droni lanciati erano Shaheed, riferisce Ukrainska Pravda. Sono stati registrati 15 Uav che hanno colpito 8 località, mentre altri Uav abbattuti (frammenti) sono caduti in due località. Nella notte del 3 gennaio è stato dichiarato lo stato di allerta aerea a Kiev e in diverse regioni dell’Ucraina a causa della minaccia di utilizzo di armi balistiche.

Ucraina: intesa con Usa su sostegno a esercito e garanzie su accordi

L’Ucraina e gli Stati Uniti hanno concordato un importante documento militare riguardante il futuro sostegno alle Forze armate dell’Ucraina. Come riporta Rbc-Ucraina, lo ha annunciato il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate dell’Ucraina, Andriy Gnatov, sulla base dei risultati del lavoro svolto con i partner europei a Kiev. Secondo lui, il documento è stato elaborato nell’ambito del lavoro bilaterale a livello degli stati maggiori di Ucraina e Stati Uniti. Si compone di quattro sezioni e quattro allegati. Il documento descrive in dettaglio i meccanismi di sostegno all’Ucraina e alle sue Forze Armate, comprese le questioni relative alla fornitura, al ripristino e alla modernizzazione dell’esercito ucraino. Particolare attenzione viene posta al monitoraggio del rispetto degli accordi, nonché delle azioni delle parti in caso di violazioni. “Si tratta di accordi bilaterali. Ora si sta svolgendo esattamente lo stesso lavoro con altri paesi partner e una delle sezioni del documento riguarda le attività della ‘Coalizione dei volenterosi’“, ha osservato Gnatov.