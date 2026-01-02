Ucraina, massiccio attacco di droni russi a Zaporizhzhia – La diretta

Zaporizhzhia, in Ucraina, è sotto attacco massiccio da parte di droni russi. Lo ha riferito su Telegram il capo dell’Amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, stando a quanto riporta Ukrinform, secondo cui sono state udite esplosioni e segnalati incendi in città.
“I russi stanno colpendo il centro regionale. Ci sono incendi”, ha scritto Fedorov. L’allerta aerea continua, avverte l’Amministrazione militare regionale, e i residenti di Zaporizhzhia e della regione sono invitati a rimanere in luoghi sicuri. In precedenza, l’Aeronautica militare aveva lanciato l’allarme per la presenza di droni d’attacco in avvicinamento alla città ucraina da sud. Secondo Ukrinform, il primo giorno del nuovo anno la Russia ha attaccato la regione e quasi 4mila persone sono rimaste senza elettricità.
Mosca chiede all’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani di “condannare pubblicamente e al più presto il terribile attacco terroristico del regime di Kiev a Khorly, nella regione di Kherson”. Lo ha affermato il rappresentante permanente della Russia presso l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani a Ginevra, Gennady Gatilov, secondo quanto riferisce l’agenzia Ria Novosti. “Il silenzio su questa tragedia equivarrebbe a un palese favoreggiamento dei crimini sanguinosi”, ha rimarcato il diplomatico.
Il bilancio delle vittime dell’attacco attribuito alle Forze Armate ucraine nel villaggio di Khorly, nella regione di Kherson, è salito a 27, tra cui due bambini, secondo Svetlana Petrenko, portavoce del Comitato Investigativo Russo, come riporta Tass. Petrenko ha inoltre chiarito che 31 persone sono state trasportate in ospedale con ferite di varia gravità, tra cui cinque bambini.
I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 64 droni ucraini nelle regioni della Russia durante la notte. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca, secondo quanto riporta l’agenzia Tass. In particolare, venti droni ad ala fissa di Kiev sono stati abbattuti sul territorio della regione di Voronezh, otto in quella di Saratov, sette droni sul territorio della regione di Mosca e sei nelle regioni di Ryazan e Rostov.
Nelle ultime 24 ore, i russi hanno effettuato 737 attacchi in 27 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia, in Ucraina. Lo ha scritto su Telegram Ivan Fedorov, capo dell’Amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, stando a quanto riporta Ukrinform. Due persone sono rimaste ferite in seguito agli attacchi sferrati dalla Russia nei distretti di Zaporizhia e Polohy.
Le forze russe hanno distrutto tre gruppi d’assalto congiunti delle forze armate ucraine in una foresta vicino al villaggio di Liman, nella regione di Kharkiv. Lo hanno riferito le forze di sicurezza a Ria Novosti. Secondo la fonte citata dall’agenzia russa, l’Ucraina ha tentato un contrattacco utilizzando truppe d’assalto della 57esima e 58esima brigata di fanteria a bordo di pick-up. “Durante l’attacco su larga scala, tutti e tre i gruppi sono stati distrutti”, hanno fatto sapere.