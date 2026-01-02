Ucraina, massiccio attacco di droni russi a Zaporizhzhia – La diretta

Zaporizhzhia, in Ucraina, è sotto attacco massiccio da parte di droni russi. Lo ha riferito su Telegram il capo dell’Amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, stando a quanto riporta Ukrinform, secondo cui sono state udite esplosioni e segnalati incendi in città.

“I russi stanno colpendo il centro regionale. Ci sono incendi”, ha scritto Fedorov. L’allerta aerea continua, avverte l’Amministrazione militare regionale, e i residenti di Zaporizhzhia e della regione sono invitati a rimanere in luoghi sicuri. In precedenza, l’Aeronautica militare aveva lanciato l’allarme per la presenza di droni d’attacco in avvicinamento alla città ucraina da sud. Secondo Ukrinform, il primo giorno del nuovo anno la Russia ha attaccato la regione e quasi 4mila persone sono rimaste senza elettricità.

