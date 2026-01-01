Germania, in 800 festeggiano Capodanno con un tuffo nel Mare del Nord

Circa 800 persone hanno celebrato il nuovo anno con un tuffo rinfrescante nel Mare del Nord a Cuxhaven, in Germania. Nonostante le temperature gelide e il vento forte, i partecipanti si sono immersi in acqua in piccoli gruppi, incoraggiati dagli spettatori lungo la spiaggia e accompagnati dalla musica che ha contribuito a creare l’atmosfera. I vigili del fuoco e l’Associazione tedesca di salvataggio, o DLRG, erano presenti per garantire la sicurezza. Dopo la nuotata, i partecipanti si sono riscaldati con docce calde in una piscina coperta nelle vicinanze.